Глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о строительстве важной для региона больницы в Междуреченске

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Губернатор Сергей Цивилев 16 декабря посетил строящийся больничный комплекс в Междуреченске. Здание готово на 97%, планируется, что клиника примет первых пациентов уже в феврале. Многопрофильная больница входит в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, принятую по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Для нас крайне важно построить современную больницу именно здесь для жителей Междуреченска и Мысков. Они очень ждали ее открытия. Было принято решение, что мы спроектируем больницу с нуля, построим так, чтобы здесь было уютно, комфортно врачам и пациентам. Она откроет свои двери к 10 февраля», - рассказал Сергей Цивилев.

Губернатор осмотрел палаты, операционные блоки и внутренние помещения. Современная клиника появилась на месте долгостроя, заброшенного еще 30 лет назад. В строительство и оснащение комплекса вложили более 2,7 млрд. рублей. Получать в ней медицинскую помощь будут более 100 тысяч жителей южной агломерации Кузбасса.