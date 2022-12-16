В Волгоградской области упали металлические обломки неизвестного объекта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области упали металлические обломки неизвестного объекта. Информацию об этом 16 декабря подтвердили в администрации Еланского района в Telegram-канале.

По словам глава района Дмитрия Литвина, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас место приземления обломков оцепили, там работают прибывшие по вызову сотрудники МЧС и представители полиции. Все детали и обстоятельства инцидента выясняются.

- Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, - отмечается в публикации.

Незадолго до официального заявления администрации в соцсетях появились фото и видео с места падения неизвестного объекта. Судя по опубликованным кадрам, инцидент произошел в поле.

В администрации также напомнили гражданам, что по мере появления новой информации о случившемся жителей района проинформируют через официальные паблики, социссети и СМИ.

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