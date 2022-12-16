Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 14:44

Космонавт Борисенко объяснил особенность аварии на корабле "Союз МС -22"

Экипаж работает над устранением неполадок
Елена АКИМОВА
Космонавт Борисенко объяснил особенность аварии на корабле "Союз МС -22"

Космонавт Борисенко объяснил особенность аварии на корабле "Союз МС -22"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко объяснил, почему аварию на корабле «Союз МС-22» можно считать уникальной.

Этот корабль должен был эвакуировать экипаж на землю. Но если повреждения таковы, что оставляться на МКС кораблю нельзя, то у космонавтов могут возникнуть проблемы с отправкой домой.

- Раньше мы с таким не сталкивались, - отметил космонавт в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул особую важность того, что «Союз» является не только транспортным средством, но и выполняет функцию корабля-спасателя.

Таким образов, его выход из строя может спровоцировать череду очень неприятных моментов.

У корабля, пристыкованного к МКС, произошла разгерметизация. Из-за этого выход в открытый космос был перенесен с 15 декабря на другое время.

В NASA заявили, что разгерметизация системы охлаждения не угрожает жизни космонавтов.

Одна из версий поломки – попадание микрометеорита.