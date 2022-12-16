Космонавт Борисенко объяснил особенность аварии на корабле "Союз МС -22" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко объяснил, почему аварию на корабле «Союз МС-22» можно считать уникальной.

Этот корабль должен был эвакуировать экипаж на землю. Но если повреждения таковы, что оставляться на МКС кораблю нельзя, то у космонавтов могут возникнуть проблемы с отправкой домой.

- Раньше мы с таким не сталкивались, - отметил космонавт в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул особую важность того, что «Союз» является не только транспортным средством, но и выполняет функцию корабля-спасателя.

Таким образов, его выход из строя может спровоцировать череду очень неприятных моментов.

У корабля, пристыкованного к МКС, произошла разгерметизация. Из-за этого выход в открытый космос был перенесен с 15 декабря на другое время.

В NASA заявили, что разгерметизация системы охлаждения не угрожает жизни космонавтов.

Одна из версий поломки – попадание микрометеорита.