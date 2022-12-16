Белый дом: США не видят признаков подготовки российского наступления на Киев Фото: REUTERS

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты не видят признаков подготовки российского наступления на Киев. При этом он добавил, что американская сторона намерена отслеживать эту ситуацию

- Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что сейчас грядет наступление на Киев, - сказал представитель администрации США. Он подчеркнул, что Вашингтон "будет максимально пристально следить" за ситуацией.

Также Кирби вновь озвучил позицию страны: США не стремятся к конфликту с Россией, а американские военные не будут участвовать в военных действиях на территории Украины.

До этого лава Пентагона Ллойд Остин заверял, что Соединенные Штаты Америки не будут участвовать в боевых действиях на Украине и не намерены вводить бесполетную зону над этой страной. Он отметил, что конфронтация Штатов и России никому не нужна.

Накануне американский посол при НАТО Джулианн Смит сообщила, что США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия. Однако американская сторона намерена продолжить грозить РФ "беспрецедентными последствиями" в случае такого шага.