TikTok сообщил о сокращении штата сотрудников в России Фото: REUTERS

Сервис TikTok начинает сокращать штат сотрудников в России. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявили в пресс-службе социальной сети.

«В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране», - приводит РИА Новости заявление сделанное в пресс-службе, где также заявили о намерении оценивать ситуацию в России для того, чтобы в дальнейшем принимать «решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса».

В заявлении сервиса также говорится о том, что соцсеть глубоко ценит своих сотрудников, а также их вклад в развитие платформы, указывая на то, что гарантирует им поддержку.

Напомним, на сегодняшний день российские блогеры не могут вести прямые эфиры в данной соцсети, а также делиться со своей аудиторией видеороликами, но видео иностранных пользователей им по-прежнему доступны. Кроме того, они могут вести переписки