ИКЕА пообещала сохранить рабочие места сотрудникам российских фабрик в течение года Фото: REUTERS

После проведенных собраний компания IKEA гарантировала сотрудникам своих фабрик в России сохранить рабочие места в течение ближайших 12 месяцев, уточнив, что они будут работать неделя через неделю.

Как сообщается в официальной группе «Вконтакте» профсоюза лесных отраслей, занятость в ближайшие 12 месяцев будет одним из новых условий соглашения с новым собственником, а оклады для сотрудников будут проиндексированы на 3% со следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что IKEA отказала по всем пунктам петиции, которую подали свыше 500 сотрудников российских фабрик данной компании. Работники предприятий IKEA в Ленинградской и Кировской областях потребовали выплатить им по 50 тысяч рублей компенсации, а также сохранить рабочие места при перевести фабрики к новому собственнику. Незадолго до этого сотрудники компании IKEA в Санкт-Петербурге устроили забастовку, требуя коллективных переговоров с администрацией корпорации.