Киссинджер заявил, что настал момент для решения украинского конфликта путем переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер заявил о поворотной точке в конфликте на Украине.

По его мнению, пришло время, когда стоит воспользоваться моментом для урегулирования украинского конфликта путем переговоров и избежать эскалации, чреватой глобальной катастрофой. Статья Киссинджера под названием "Как избежать новой мировой войны" опубликована The Spectator.

- Я неоднократно заявлял, что поддерживаю военные усилия стран-союзников, направленные на отражение российской агрессии на Украине. Но подходит время, чтобы действовать с опорой на уже достигнутые стратегические изменения, интегрировав их в новую структуру с тем, чтобы достичь мира путем переговоров, - считает политик.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле собираются ознакомиться со статьей Генри Киссинджера, которая была посвящена будущей архитектуре европейской безопасности. При этом он отметил отметив опыт и талант экс-госсекретаря.

До этого бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказывал мнение, что в данный момент Соединенные Штаты балансируют на опасной грани столкновения с Россией и Китаем. Также он считает, что частично вина за сложившуюся ситуацию лежит и на американском правительстве.