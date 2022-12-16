«Сэд муд с типикал фейсом, мэтчился со всеми»: В Госдуме зачитали классику на «зумерском языке»

В Госдуме зачитали отрывок из "Мёртвых душ" на "зумерском языке" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственной думе РФ председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская зачитала отрывок из произведения Николая Гоголя "Мёртвые души" на "зумерском языке" (сленг людей, родившихся в период с 1997 по 2012 годы).

Прежде, чем начать читать фрагмент текста, она предложила присутствующим депутатам попытаться угадать, что это за произведение.

- Угадайте автора и произведение. Петрушка ходил в оверсайз коричневом секонд-хенд тренче и имел типикал фейс. Характером он был больше сэд муд, чем разговорчивого, имел даже кульный виж зэ эдьюкейшен, то есть чтению книг, содержанием которых себя не пушил. Ему было совершенно всё равно, он мэчился со всеми с равным вниманием. Если ему запитчили химию, он бы от неё не отказался, - зачитала Ямпольская.

Она также заявила, что необходимо бороться с разнообразными англицизмами, указав на недопустимость плебейского отношения к родному русскому языку.

В конце октября этого года в российскую Госдуму был внесен законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. 13 декабря Госдума приняла его в первом чтении. По словам авторов инициативы, данная инициатива направлен на совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории России.

Напомним, идею запретить чрезмерное использование иностранных слов озвучивал еще лидер ЛДПР Владимир Жириновский.