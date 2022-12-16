Евросоюз ввел полный запрет на транзакции со Всероссийским банком развития регионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В рамках нового девятого пакета санкционных ограничений Европейский союз заблокирует активы двух российских банков, а также установит полный запрет на транзакции со Всероссийским банком развития регионов (ВБРР).

«ЕС … внесет Всероссийский банк развития регионов в список структур, которые находятся в государственной собственности или контролируются государством и в отношении которых применят полный запрет на транзакции», - сказано в пресс-релизе Совета ЕС, где также говорится о блокировке активов двух российских банков.

В пресс-релизе Совета ЕС не названы два банки, которые подвергнут блокировки, но ранее EUObserver заявлял о блокировки в рамках нового пакета санкций Московского кредитного банка (МКБ) и Дальневосточного банка.

Напомним, сегодня, 16 декабря, Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций в отношении России. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал новый пакет ограничительных мер «совсем маленьким», а также «недостаточно жестким», призвав поискать новые санкционные меры в отношении Москвы.