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НовостиЭкономика16 декабря 2022 15:48

Евросоюз ввел полный запрет на транзакции со Всероссийским банком развития регионов

Европейский союз также заблокирует активы двух российских банков
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Евросоюз ввел полный запрет на транзакции со Всероссийским банком развития регионов

Евросоюз ввел полный запрет на транзакции со Всероссийским банком развития регионов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В рамках нового девятого пакета санкционных ограничений Европейский союз заблокирует активы двух российских банков, а также установит полный запрет на транзакции со Всероссийским банком развития регионов (ВБРР).

«ЕС … внесет Всероссийский банк развития регионов в список структур, которые находятся в государственной собственности или контролируются государством и в отношении которых применят полный запрет на транзакции», - сказано в пресс-релизе Совета ЕС, где также говорится о блокировке активов двух российских банков.

В пресс-релизе Совета ЕС не названы два банки, которые подвергнут блокировки, но ранее EUObserver заявлял о блокировки в рамках нового пакета санкций Московского кредитного банка (МКБ) и Дальневосточного банка.

Напомним, сегодня, 16 декабря, Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций в отношении России. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал новый пакет ограничительных мер «совсем маленьким», а также «недостаточно жестким», призвав поискать новые санкционные меры в отношении Москвы.