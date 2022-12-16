Бастрыкин сообщил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами в Москве и Санкт-Петербурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, которые были совершены в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге прибывшими в Россию иностранцами.

«На фоне увеличения общего числа прибывающих в страну иностранцев фиксируется и рост количества преступлений, совершенных указанной категорией граждан, особенно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге», - заявили в СК РФ по итогам прошедшего заседания межведомственной комиссии ведомства по вопросам миграционной политики.

Глава СК РФ предложил главам данных регионов обратить внимание на этот вопрос, проанализировав ситуацию для того, чтобы принять дополнительные меры профилактического характера. По его словам, в ведомстве разработана и внедрена система статистической отчетности о рассмотрении заявлении и расследовании уголовных дел по преступлениям, которые были совершены мигрантами. Отмечается, что это способствует оперативному получению информации.

Напомним, ранее начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, зампредседателя Государственного антинаркотического комитета Иван Горбунов сообщил, что впервые за четыре года в России выросло число наркопреступлений среди несовершеннолетних, уточнив, что за десять месяцев этого года численность соучастий в таких преступлениях детей и подростков выросло на 56% по сравнению с 2017 года.