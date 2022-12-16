Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария присоединилась к новым санкционным ограничениям Европейского союза, которые были введены в отношении Москвы в связи со специальной военной операцией на Украине. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявило швейцарское правительство - Федеральный совет.

«16 декабря Федеральный совет одобрил определенные санкционные меры в отношении России, последовав таким образом последним шагам, предпринятым Европейским союзом», - говорится в заявлении, где уточняется, что ограничительные меры вступают в пятницу, 16 декабря, с 18 часов (20:00 мск).

Правительство Швейцарии также напомнило, что в начале декабря этого года Европейский союз принял новые ограничения, которые касались потолка цен на российскую нефть. В этой связи Федеральный совет в ходе своего заседания в пятницу, 16 декабря, «решил полностью перенять эти модификации». Отмечается, что применяемые Берном меры в отношении черной нефти из России «отныне полностью эквивалентны мерам ЕС».

Напомним, сегодня, 16 декабря, Совет ЕС утвердил девятый пакет антироссийских санкций. При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал новый пакет ограничительных мер «совсем маленьким» и «недостаточно жестким», призвав поискать новые ограничения в отношении России.