В Венгрии заявили, что выступают за ускорение вступления Украины в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будапешт надеется, что Киев вступит в Европейский союз как можно скорее. Такое заявление сделал советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан, отметив при этом республика не намерена отказываться от отношений с Россией.

«Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее. Страны - члены должны оказать давление на Еврокомиссию, чтобы ускорить этот процесс», - приводит агентство Bloomberg слова советника премьер-министра Венгрии.

Советник главы венгерского правительства отметил, что Будапешт не планирует отказываться от отношений с Москвой. «Позиция Венгрии основана на идее поддержания связей. Так что мы не должны отделяться друг от друга», - заявил он.

Напомним, как писал сайт KP.RU, процесс вступления в Европейский союз для каждой страны сугубо индивидуален. Долгий процесс связан с тем, что стране – кандидату необходимо серьезно реформировать законодательство во всех сферах для того, чтобы соответствовать европейскому «общему знаменателю».