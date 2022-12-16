Военкор Коц назвал условие, которое изменит мнение Зеленского о переговорах с Россией Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц заявил, что мнение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией может измениться.

По его словам, это возможно при одном условии. Об этом он сообщил в прямом эфире на YоuTube-канале "Комсомолки".

- Если мы (Россия) начнем масштабное наступление, у него мнение о переговорах сразу изменится. Все дело в том, что сейчас у него нет предпосылок, чтобы капитулировать перед Россией. Он не беспокоится о потерях, о том, что на Артемовском и на Сватовском направлениях у него потери ...Пока не возникнет эффект карточного домика, до тех пор Зеленский не будет готов к переговорам, - сказал Коц.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказывал про условие, при котором, по его словам, Киев готов начать переговоры с Москвой по вопросу урегулирования украинского конфликта. Как заявил глава государства, начало данного процесса возможно только в том случае, если российские силы покинут территории, которые находятся у них под контролем.