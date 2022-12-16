Военкор Коц назвал разрушение России главной целью США в конфликте на Украине Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц, член Совета по правам человека, считает, что Россия сейчас сражается за то, чтобы сохраниться, как государство. Разрушение нашей страны - вот главная целью США в конфликте на Украине, убежден журналист. Об этом он рассказал в прямом эфире в YоuTube-канале "Комсомолки".

- У них цель, не чтобы Украина победила Россию, у них цель - разрушить Россию. Есть задача разрушить нас как государство. Нынешний конфликт давно перерос просто освобождение Донбасса. Мы сейчас сражаемся за то, чтобы сохраниться как государство, - заявил Коц.

До этого российский лидер Владимир Путин отвечал, что сейчас речь идет о борьбе "за справедливый и свободный путь", а прежде всего для самих россиян и страны. Он также добавил, что на данный момент борьба идет за "то, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что наш народ и культуру можно вычеркнуть из истории".