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НовостиПолитика16 декабря 2022 17:16

Военкор Коц назвал разрушение России главной целью США в конфликте на Украине

Военкор Коц: Россия сейчас сражается за то, чтобы сохраниться, как государство
Авторы (2):
Александр КОЦ
Александр КОЦ
София ГОНЧАРОВА
Военкор Коц назвал разрушение России главной целью США в конфликте на Украине

Военкор Коц назвал разрушение России главной целью США в конфликте на Украине

Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц, член Совета по правам человека, считает, что Россия сейчас сражается за то, чтобы сохраниться, как государство. Разрушение нашей страны - вот главная целью США в конфликте на Украине, убежден журналист. Об этом он рассказал в прямом эфире в YоuTube-канале "Комсомолки".

- У них цель, не чтобы Украина победила Россию, у них цель - разрушить Россию. Есть задача разрушить нас как государство. Нынешний конфликт давно перерос просто освобождение Донбасса. Мы сейчас сражаемся за то, чтобы сохраниться как государство, - заявил Коц.

До этого российский лидер Владимир Путин отвечал, что сейчас речь идет о борьбе "за справедливый и свободный путь", а прежде всего для самих россиян и страны. Он также добавил, что на данный момент борьба идет за "то, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что наш народ и культуру можно вычеркнуть из истории".