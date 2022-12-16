В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов «Игры ГТО» 16 декабря 2022 года

Это уже третий фестиваль, который собирает на своей площадке сильнейших участников со всей страны. Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 16 декабря, в Самаре состоялась торжественная церемония открытия III всероссийского фестиваля чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО». участников приветствовал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

— Это уже третий фестиваль, который собирает на своей площадке сильнейших участников со всей страны. Большое количество участников в Самаре и широкая представительность являются очередным доказательством, что мы находимся на верном пути, — сказал Одес Байсултанов.

Нынешние игры проходят в поддержку специальной военной операции и военных, выполняющих на фронте сложные задачи по защите рубежей страны. В универсальном комплексе «МТЛ Арена» на протяжении трех дней атлеты будут состязаться в гибкости, силе и скорости.

Церемония открытия началась с красочного шествия представителей 45 субъектов, которые торжественно пронесли флаги своих регионов. Солисты самарского академического театра оперы и балета исполнили гимн России. Уже сегодня спортсмены начали проходить отборочные этапы «Гонки ГТО».

Завтра, 17 декабря, атлеты выполнят нормативы ГТО в номинации «Иду на рекорд!» на максимально возможный результат. В воскресенье, 18 декабря, определятся команды-финалисты и победители личных зачетов «Гонки ГТО». После финала праздник завершится церемонией закрытия, на которой будут объявлены победители. Имена всех рекордсменов фестиваля будут вписаны в «Книгу рекордов ГТО».

— Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Азарова в регионе уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Приглашаем жителей и гостей нашего региона прийти и насладиться спортивным шоу. Соревнования проходят ежедневно с 9:00 до 20:00. Вход для зрителей – свободный, —сказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.