Foreign Policy: Просчет Байдена с обменом Грайнер стал победой Путина Фото: REUTERS

Договор США с Россией по обмену заключенной баскетболистки Бриттни Грайнер был ошибкой, которая способна сделать уязвимыми всех американцев за границей, считает обозреватель Foreign Policy Максимилиан Гесс.

Автор публикации убежден, что американский лидер Джо Байден "ужасно" просчитался, согласившись обменять гражданское лицо, которое даже не имеет никакого отношения к службам безопасности или дипломатическому корпусу Вашингтона.

Обмен Грйнер создает серьезный прецедент по всему миру, который в результате негативно скажется на американцах, путешествующих в другие страны, предупреждает он.

8 декабря в МИД РФ сообщили, что россиянин Виктор Бут вернулся на родину. Его удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, американская сторона категорически отказывалась от диалога с РФ по включению россиянина в схему обмена. Однако в результате активная работа по вызволению соотечественника завершилась успешно.