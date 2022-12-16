Политолог объяснил, что значит для России резолюция ООН по Крыму Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждаются якобы зафиксированные в Крыму нарушение прав человека. Политолог Владимир Шаповалов объяснил, что значит для России принятие данного документа.

Первым делом политолог отметил, что для РФ данные документ ничем не грозит. А с учетом того, как активно ведется информационная война против нашей страны, Запад в очередной раз доказывает, что готов использовать все инструменты, чтобы дискредитировать Россию.

- И все то дело, которое наша страна ведет по защите интересов российских граждан, — заявил эксперт Пятому каналу.

Резолюция была принята всего 82 странами, это абсолютное меньшинство. остальные либо проголосовали против, либо воздержались или не стали принимать участие в голосовании.

Это говорит о том, что резолюция не поддержана большинством стран-членов ООН.

- Что косвенным образом свидетельствует о том, насколько это абсурдно, — добавил Шаповалов.

Стоит также помнить, что любые резолюции носят рекомендательный характер. В данном случае, минимальное число проголосовавших говорит о том, что политика по дискредитации России в мире терпит поражение.

- Это сотрясание воздуха, а также элемент информационной войны, - заключил политолог.

Он также напомнил, что в Украине систематически нарушают права россиян,

По его словам, на Украине нарушают права россиян, и наша страна не должна закрывать на это глаза.

Россия сожалеет в связи с отсутствием реакции ООН на удары украинских войск по территории Донецка, сообщает ФАН.

Тем временем, ЕС ввел новые санкции против России. Под них попали 22 члена Совета Федерации и 20 депутатов Госдумы, сообщает RT.