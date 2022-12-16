Автоэксперт назвал оптимальное время прогрева для дизельного двигателя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин дал советы владельцам автомобилей с дизельным двигателем. Зимой им нужно уделять особое внимание своим ТС, иначе могут быть серьезные поломки.

Если на улице минусовая температура, то перед движением нужно длительно прогревать на холостом ходу двигатель. Делать это до тех пор, пока в машине не заработает радиатор отопления, подавая в салон теплый воздух. Это будет сигналом, что машина готова к движению.

- Моторы выходят на рабочую температуру при 50-60 градусах. На некоторых машинах при запуске обороты поднимаются на так называемый прогревочный режим, а позже опускаются, к примеру, со 1100-1200 об/мин до 700-800 об/мин», — рассказал Шабунин «Газете.Ru».

Дизель в силу особенностей конструкции прогревается дольше. Причина в камере сгорания, температура там меньше, а значит времени на полный разогрев уходит больше.

Так что лучше всего будет установить предпусковые подогреватели. Это позволяет не только сэкономить время, но и продлить срок службы агрегатов.

Ранее эксперты объяснили стук в исправном двигателе во время холодов. У машин с пробегом он может быть слышен момент перекладки поршня, когда он заканчивает движение вверх и начинает опускаться вниз. Такой звук не означает скорую поломку, передает "360".

А также рассказал в беседе с RT, какие техники лучше использовать и какой набор инструментов нужно заранее положить в багажник, чтобы вызволить машину из снега.