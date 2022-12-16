Автоэксперт Субботин объяснил, почему россиянам не стоит переживать из-за дефицита иномарок Фото: Shutterstock

Автодилеры предупреждают россиян о скором дефиците машин. На складах осталось автомобилей, уже через месяц начнутся проблемы.

Но автомобильный эксперт Вячеслав Субботин уверен, что переживать из-за этого не стоит. Он уверен, что совсем скоро российские производители наладят. Машины завозят, и завозят под совершенно понятного клиента. Есть деньги — ты покупаешь автомобиль, — комментирует эксперт "360".

По его словам, даже сейчас можно без проблем купить BMW, Mercedes-Benz и другие иномарки. Рынок устроен таким образом, что если есть спрос, то обязательно появится предложение.

- Мало того, отечественный автопром перестраивается. Не надо переживать, даже не надо сейчас с понурой головой идти в автосалон и покупать китайские автомобили, - советует Субботин.

Тем, кто намерен купить авто, он рекомендует немного подождать, ведь совсем скоро на рынке появятся «вполне европейские машины от отечественного производителя».

Тем временем, производство нового российского кроссовера «Москвич-3» стартовало в Москве 23 ноября. Стоить кроссовер будет в районе 1,5-2 млн рублей, сообщает ФАН.

Автоэксперт Кирилл Иванов в беседе с RT поделился рекомендациями по безопасной покупке и продаже автомобиля с пробегом. При покупке необходимо оценить, сколько стоит ваша текущая машина, а также интересующие модели.