Инфекционист Никифоров рассказал россиянам, что делать при признаках гриппа Фото: Shutterstock

Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров рассказал россиянам, что нужно делать при появлении признаков гриппа.

По его словам, прежде всего важно обеспечить постельный режим. Об этом пишет Lenta.ru.

- Грипп характеризуется тем, что температура быстро и резко повышается. Если это произошло, не стоит испытывать судьбу, надо лечь в кровать, обеспечить обильное питье и ждать участкового врача, который точно определит, какое у вас заболевание и выпишет соответствующие лекарства, - пояснил эксперт.

Доктор напомнил гражданам, что не стоит заниматься самолечением - лучше сразу вызвать врача.

Ранее ФАН сообщал, что Правительство России одобрило бесплатное тестирование на грипп в больницах по ОМС при наличии показаний. Бесплатно провериться в больницах и поликлиниках можно будет не только на вирус гриппа, но также на другие респираторные инфекции.

Также RT отмечал, что есть симптомы, которые должны насторожить родителей при гриппе у детей. По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, речь идет про интенсивность и тип температуры, как легко она снижается. Особенно опасна лихорадка по белому типу, когда голова и туловище ребёнка горячие, а руки и ноги холодные.