Диетолог предупредила, что резкое стремление похудеть к Новому году может привести к проблемам с печенью и почками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К новогоднему застолью многие мечтают сбросить несколько лишних килограммов и похудеть. Но о необходимости вернуться в форму почему-то всегда вспоминается уже в декабре.

Первым делом вход идут изнуряющие диеты и жесткие ограничения, но такой способ может сильно навредить организму.

- За короткий срок безопасно и быстро снизить вес – непростая задача. Дефицит калорий должен не превышать 20% от индивидуальной нормы, - говорит «Абзацу» врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Если сильно ограничить рацион, то организм будет испытывать недостаток в макро- и микронутриентах. За счет этого замедлятся все адаптивные механизмы, нарушится обмен веществ. В итоге при возвращении привычной системы питания может быть прирост килограммов.

Аналогичным образом скажется на организме новогоднее обжорство после длительного голодания.

Из-за жестких диет могут образоваться язва желудка, гастрит, заболевания почек и печени, холецистит.

Единственный способ привести себя в форму – это совмещать правильно питание с физическими нагрузками.

Фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова не призывает морить себя многочасовыми тренировками, а ввести физкультуру в свою жизнь и поддерживать этот режим.

- Больше пить воды, чище питаться и каждый день минимум 15 минут уделять утренней гимнастике или активной прогулке. Плюс стоит добавить интересные тренировки, - советует эксперт.