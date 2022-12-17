Глава ассоциации по деловой этике дала советы по новогодних подарках коллегам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, что новогодние подарки для коллег могут быть только недорогими и символическими.

По ее мнению, хорошим вариантом могут стать, например, елочные игрушки, игрушки с символами наступающего года или красиво оформленные сладости. Об этом пишет Lenta.ru.

- Прежде всего, запрещены дорогие подарки, ведь они могут поставить вашего коллегу в неловкое положение... Лучше дарить что-то символическое, того же небольшого кролика, сладости, шоколадку, декоративные интерьерные свечи, - отметила эксперт.

Ранее ФАН писал, что стоимость подарка должна оставаться в пределах делового этикета, а не выглядеть как замаскированная взятка. Вместе с тем презенты очень дешевые, подарки низкого качества воспринимаются сотрудниками и клиентами компании негативно и могут произвести другое впечатление, нежели закладывал тот человек, который хотел их подарить.