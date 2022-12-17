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НовостиНовый год16 декабря 2022 21:04

Глава ассоциации по деловой этике дала советы по новогодних подарках коллегам

Эксперт напомнила, что подарки на Новый год должны быть исключительно символическими
София ГОНЧАРОВА
Глава ассоциации по деловой этике дала советы по новогодних подарках коллегам

Глава ассоциации по деловой этике дала советы по новогодних подарках коллегам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, что новогодние подарки для коллег могут быть только недорогими и символическими.

По ее мнению, хорошим вариантом могут стать, например, елочные игрушки, игрушки с символами наступающего года или красиво оформленные сладости. Об этом пишет Lenta.ru.

- Прежде всего, запрещены дорогие подарки, ведь они могут поставить вашего коллегу в неловкое положение... Лучше дарить что-то символическое, того же небольшого кролика, сладости, шоколадку, декоративные интерьерные свечи, - отметила эксперт.

Ранее ФАН писал, что стоимость подарка должна оставаться в пределах делового этикета, а не выглядеть как замаскированная взятка. Вместе с тем презенты очень дешевые, подарки низкого качества воспринимаются сотрудниками и клиентами компании негативно и могут произвести другое впечатление, нежели закладывал тот человек, который хотел их подарить.