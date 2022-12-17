Премьер Мишустин поручил правительству РФ внести документы для обновления программы льготной ипотеки

Михаил Мишустин выступил с важной инициативой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нормативные документы для обновления льготных ипотечных программ необходимо внести в кабмин до 20 декабря 2022 года. С соответствующим заявлением публично выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Прошу Минфин в срок до 20 декабря внести все нормативные документы в правительство, чтобы уже с нового года все ипотечные программы действовали на таких условиях", - подчеркнул он в ходе прошедшего заседания федерального кабмина.

Изменение условий льготных ипотечных программ в России будет осуществляться в соответствии с решением президента страны Владимира Путина. Согласно решению главы государства, программа будет действовать в стране до 1 июля 2024 года. При этом ставка будет увеличена до восьми процентов годовых. До этого она находилась на уровне семи процентов.

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Светлана Бессараб, комментируя ситуацию с льготной ипотекой в стране, заявила, что данный механизм является крайне важным и значимым. Именно благодаря ему многие молодые россияне имеют возможность приобретать собственное жилье и делать это более адекватным условиям, нежели те, что представлены на рынке (по ее словам, молодые семьи во многих регионах России именно благодаря льготным ипотечным программам теперь могут реально задумываться о покупке собственной жилплощади). По словам Бессараб, российские парламентарии обязательно поддержат все инициативы по развитию и расширению льготных ипотечных программ, если экономическая ситуация в стране позволит властям пойти на подобные меры.