Российские бойцы продолжают активное участие в военной спецоперации на Украине Фото: Минобороны РФ

Бойцы группировки "Отважные" Центрального военного округа Вооруженных сил РФ подбили несколько единиц украинской техники на линии фронта Сватово — Кременная в ходе специальной военной операции России на Украине. Сведения об этом распространило информагентство РИА Новости.

Корреспондент агентства уточнил, что в последнее время ВСУ стараются не скапливать большие силы в одном месте, так как за ними ведется наблюдение и они могут понести существенные потери. Огонь из артиллерийских систем корректировался беспилотником.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о том, что в рамках СВО российские Вооруженные силы на Донбассе активно продвигаются по линии соприкосновения, постепенно день за днем освобождая территории региона от украинских военных и боевиков-неонацистов.

Проведение российской военной спецоперации на Украине началось 24 февраля 2022 года. О начале СВО публично объявил российский президент Владимир Путин, заявивший о том, что главной целью спецоперации является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны ВСУ. Кроме того, по словам Путина, Вооруженным силам РФ необходимо в ходе выполнения боевых задач обеспечить проведение полной демилитаризации и денацификации Украины.