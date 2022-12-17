Опрос: 37% россиян сильно устали под конец года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До Нового года остается меньше двух недель, однако половина россиян (49%) не чувствуют приближения праздника, а еще 37% мечтают только о том, как бы "дотянуть до выходных". К такому выводу по итогу исследования пришли эксперты онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и аналитического агентства A2:Research.

Так, 37% россиян признались, что испытывают сильную усталость к концу года, но почти половина (47%) респондентов сохраняют рабочий настрой и продуктивность. Сохранить мотивацию им помогают общение с психологом (26%), хобби (26%) и общение с близкими (25%). Об этом пишет Газета.Ru.

При этом, анализ показал, что россияне, работающие в удаленном формате, сохраняют более позитивный настрой: 67% респондентов чувствуют себя вполне комфортно и спокойно ждут праздники.

Как сообщал телеканал "360", чтобы справиться с выгоранием, нужно сменить обстановку. Например, можно взять отпуск и слетать куда-нибудь. Эксперты рекомендуют побольше общаться с близкими, заняться спортом или завести хобби.

А накануне психолог Марианна Абравитова перечислила способы борьбы с информационной перегрузкой. По ее словам, стоит относиться к информации "экологичнее": брать только то, что действительно нужно и интересно, а не произвольно перещёлкивать с одного канала на другой, пишет RT.