ЕС расширил ограничения еще на три российских банка в рамках девятого пакета санкций

Еще ряд российских банков попали под европейские санкции Фото: REUTERS

Евросоюз в рамках девятого пакета санкций расширил ограничения ещё на три российских банка. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Речь идёт о Московском кредитном банке, Дальневосточном банке и Всероссийском банке развития регионов.

Также Евросоюз ввёл санкции против ряда российских политических партий, Роскомнадзора, ряда министров и губернаторов.

Всего под новые санкции подпали 174 человека и организации.

Девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза официально вступил в силу 17 декабря 2022 года - после того, как полные санкционные списки были опубликованы в журнале ЕС.

При этом целый ряд европейских политиков заявляет о том, что девятый санкционный пакет оказался недостаточно жестким и никакого реального эффекта он не возымеет. В связи с этим на уровне руководства Евросоюза и Еврокомиссии уже начались предварительные разговоры и консультации по поводу возможного введения десятого и одиннадцатого пакета санкций против РФ. Их разработка, как ожидается, может начаться уже в самое ближайшее время.

Санкции против России Евросоюз начал проводить после начала российской военной спецоперации на Украине. Их целью называется давление на экономику РФ - это, по мнению европейский лидеров, должно привести к прекращению СВО. Однако президент РФ Владимир Путин и другие официальные лица РФ не раз заявляли, что никакие санкции Запада на позицию и политику страны