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НовостиЭкономика16 декабря 2022 21:40

ЕС расширил ограничения еще на три российских банка в рамках девятого пакета санкций

Новые санкции против финорганизаций из РФ уже официально утверждены на уровне ЕС
Александр КИСЛОВ
Еще ряд российских банков попали под европейские санкции

Еще ряд российских банков попали под европейские санкции

Фото: REUTERS

Евросоюз в рамках девятого пакета санкций расширил ограничения ещё на три российских банка. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Речь идёт о Московском кредитном банке, Дальневосточном банке и Всероссийском банке развития регионов.

Также Евросоюз ввёл санкции против ряда российских политических партий, Роскомнадзора, ряда министров и губернаторов.

Всего под новые санкции подпали 174 человека и организации.

Девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза официально вступил в силу 17 декабря 2022 года - после того, как полные санкционные списки были опубликованы в журнале ЕС.

При этом целый ряд европейских политиков заявляет о том, что девятый санкционный пакет оказался недостаточно жестким и никакого реального эффекта он не возымеет. В связи с этим на уровне руководства Евросоюза и Еврокомиссии уже начались предварительные разговоры и консультации по поводу возможного введения десятого и одиннадцатого пакета санкций против РФ. Их разработка, как ожидается, может начаться уже в самое ближайшее время.

Санкции против России Евросоюз начал проводить после начала российской военной спецоперации на Украине. Их целью называется давление на экономику РФ - это, по мнению европейский лидеров, должно привести к прекращению СВО. Однако президент РФ Владимир Путин и другие официальные лица РФ не раз заявляли, что никакие санкции Запада на позицию и политику страны