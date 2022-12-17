Синоптик рассказал москвичам о погоде на выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве к выходным 17 и 18 декабря ожидается похолодание, в столицу в добавок к снегопаду придут морозы.

По словам руководителя прогностического центра "METEO" Александра Шувалова, автомобилистам стоит внимательнее следить за дорогой, чтобы избежать снежных заносов. Об этом пишет NEWS.ru.

- К субботе в Москву начнут возвращаться морозы, а ожидаемый снегопад будет идти все выходные. Ожидается северный ветер, местами возможна метель. Соответственно, всем автолюбителям необходимо внимательнее следить за дорогой и снежными заносами. Столбик же термометра встанет на отметке -5...-7 градусов, - рассказал синоптик.

Напомним, специалисты российского Гидрометцентра еще в конце сентября опубликовали предварительный прогноз погоды на все холодные месяцы. Пока их расчеты сбываются максимально точно - столбик термометра колеблется в районе нуля или в районе +/-5 градусов.