Финансист Короев допустил понижении ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году Банк России будет идти по пути умеренного снижения ключевой ставки. Она может достичь 6,5% годовых, спрогнозировал начальник отдела экспертов по фондовому рынку финансового холдинга "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

Он напомнил, что сейчас ключевая ставка составляет 7,5% годовых. Экономист также предположил, что на заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка, вероятнее всего, будет сохранена на этом уровне, а снизить ее на 1 процентный пункт могут в следующем году. Об этом пишет Газета.Ru.

- Я склоняюсь к тому, что в отсутствии новых шоков для российской экономики, банковского сектора, ЦБ будет идти по пути умеренного снижения ключевой ставки в следующем году...то есть 6,5% годовых, - сказал Короев.

Ранее телеканал "360" сообщал про размер процентной ставки Банка России. Все дето в том, что он напрямую влияет на различные отрасли экономики и личные финансы простых людей. По сути, это цена денег, пояснил профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов. Чем ниже ставка, тем дешевле получаются деньги, а значит падает и стоимость кредитов.

А 16 декабря Life.ru писал, что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, такое решение принял совет директоров Банка России. Дальнейшие действия по ставке регулятор будет осуществлять с учётом инфляции, а также внутренних и внешних рисков и реакции на них финансовых рынков.