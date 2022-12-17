19Fortyfive: Западу не удастся добиться полной изоляции России из-за значимости страны

На Западе публично признали провал санкционной политики против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия — слишком важный игрок на мировой арене, ее невозможно просто так изолировать от глобальной экономики и политики, потому западные санкции оказались во многом бесполезны. Такое мнение высказал американский эксперт в сфере безопасности, публицист и военный эксперт Роберт Фарли.

«Проблема отчасти в том, что Россия важная и большая, а важные страны нельзя просто так отрезать», — рассказал Фарли в статье для американского онлайн-издания 19FortyFive. Он отметил, что санкции не заморозили экономику России, западные лидеры напрасно на это надеялись.

Американский колумнист подчеркнул, что западным лидерам уже сейчас пора признать провал антироссийской политики, никаких шансов сокрушить Россию с помощью санкций и иных ограничений у Запада попросту нет. Тем более, как подчеркнул Фарли, подобные разговоры в принципе кажутся неуместными на фоне того, что многие западные государства крайне зависимы от Москвы в энергетической сфере и банально неспособны разорвать какие-либо связи с ней.