Опрос: Более 70% учащихся против введения обязательной школьной формы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России более 70% учащихся против введения обязательной школьной формы. Только 21% школьников считают ее необходимой, а 7,7% затруднились ответить. К таким результатам по итогу исследования пришли эксперты из онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

Отмечается, что половина опрошенных подростков (50%) считает, что форма ограничивает в самовыражении. А еще 20% респондентов признались, что единый дресс-код никак не влияет на возможность учащихся проявлять индивидуальность. Об этом пишет Газета.Ru.

На вопрос, зачем учебные учреждения могут ввести единую форму одежды, более 40% дали ответ, что это делается для дополнительной дисциплины учащихся. Следом идут варианты: "сгладить неравенство" и "имиджевое решение, повышающее престиж школы".

- Форма - это и элемент дисциплины, и проявление самости. В некоторых школах за границей введены правила, при которых школьники носят форму, но в определенные дни имеют право приходить, в чем хотят. Это полезная практика особенно для подростков, - прокомментировала итоги исследования психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.

Ранее "Известия" писали, что в России начали разрабатывать полноценный национальный стандарт (ГОСТ Р) на школьную форму. Первую редакцию ГОСТа планируют подготовить к июню 2023 года, а утвердить - к концу 2024 года.

Также "Пятый канал" сообщал, что споры на грани скандала сейчас разгораются в российских школах после того, как стало известно, что в Госдуме предложили возвращение единой формы для учеников. Без обсуждения с родителями и педагогами изменения внедрять не будут. Но многие вопросы до сих пор остаются открытыми.