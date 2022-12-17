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НовостиОбщество16 декабря 2022 23:00

Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" после блокировки Twitter-аккаунтов журналистов

Американский миллиардер выступил с новым громким заявлением
Александр КИСЛОВ
Илон Маск продолжает делать громкие и резонансные заявления

Илон Маск продолжает делать громкие и резонансные заявления

Фото: REUTERS

Американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск на фоне блокировки в этой социальной сети аккаунтов ряда журналистов пообещал в скором времени совершить «контрольный выстрел».

Информацию об этом миллиардер распространил на своей официальной странице в Twitter.

«И вскоре, дамы и господа, будет произведен контрольный выстрел», — написал он.

Ранее стало известно о том, что Европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении Маска, а ООН публично выразило крайнюю озабоченность в связи с действиями самого бизнесмена и представителей его команды во главе Twitter.

Особое беспокойство влиятельных западных и международных структур вызвали решения руководства Twitter о заморозке и блокировке аккаунте в соцсети ряда журналистов ведущих американских СМИ. Также некоторые западные политики недовольны тем, что Маск принял решение разблокировать страницу в Twitter бывшего американского президента Дональда Трампа.