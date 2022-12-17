Постпредство РФ при Евросоюзе считает нелегитимным девятый пакет антироссийских санкций

Постоянное представительство России при ЕС считает незаконным новый пакет санкций против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В постоянном представительстве России при Европейском союзе (ЕС) весьма резко высказались о новом, девятом пакете ограничений против страны. Заявление российского дипломатического ведомства с критикой европейских санкций против РФ опубликовано на его официальном сайте.

Постпредство, в частности, открыто назвало новые антироссийские ограничения «нелегитимными» и подчеркнуло, что «санкционная машина не сбавляет обороты». По мнению дипломатов, односторонние меры стали излюбленным инструментом Европы. Кроме того, введение ограничений «противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО».

Ранее российский президент Владимир Путин публично заявлял о том, что "коллективный Запад" (в первую очередь, США, Великобритания и Европейский союз) с помощью своих глубоко нелегитимных и незаконных санкций попытался сокрушить экономику РФ. Однако своей цели западники, по словам Путина, достигнуть не сумели - российская экономика развивается, падение уровня ВВП РФ в текущем году оказалось вполне терпимым, а все новые и новые санкционные действия со стороны западных властей уже практически не сказываются на положении дел внутри России.

В связи с этим Путин сделал вывод о том, что санкции пойдут России лишь на пользу, ведь ограничения станут важным шансом для государства и бизнеса РФ найти новые возможности для развития.