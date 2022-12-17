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НовостиПолитика16 декабря 2022 23:43

Постпредство РФ при Евросоюзе считает нелегитимным девятый пакет антироссийских санкций

Российские дипломаты назвали новые санкции ЕС незаконными
Александр КИСЛОВ
Постоянное представительство России при ЕС считает незаконным новый пакет санкций против РФ

Постоянное представительство России при ЕС считает незаконным новый пакет санкций против РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В постоянном представительстве России при Европейском союзе (ЕС) весьма резко высказались о новом, девятом пакете ограничений против страны. Заявление российского дипломатического ведомства с критикой европейских санкций против РФ опубликовано на его официальном сайте.

Постпредство, в частности, открыто назвало новые антироссийские ограничения «нелегитимными» и подчеркнуло, что «санкционная машина не сбавляет обороты». По мнению дипломатов, односторонние меры стали излюбленным инструментом Европы. Кроме того, введение ограничений «противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО».

Ранее российский президент Владимир Путин публично заявлял о том, что "коллективный Запад" (в первую очередь, США, Великобритания и Европейский союз) с помощью своих глубоко нелегитимных и незаконных санкций попытался сокрушить экономику РФ. Однако своей цели западники, по словам Путина, достигнуть не сумели - российская экономика развивается, падение уровня ВВП РФ в текущем году оказалось вполне терпимым, а все новые и новые санкционные действия со стороны западных властей уже практически не сказываются на положении дел внутри России.

В связи с этим Путин сделал вывод о том, что санкции пойдут России лишь на пользу, ведь ограничения станут важным шансом для государства и бизнеса РФ найти новые возможности для развития.