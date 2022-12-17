Шойгу назвал РВСН гарантом безопасности России

Сергей Шойгу поздравил одно из ключевых и важнейших подразделений Вооруженных сил РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил ракетчиков с днем Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Он отметил, что РВСН надежно стоят на страже интересов России, внося весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

"Созданные талантливыми учеными, инженерами и конструкторами стратегические ракетные комплексы с уникальными боевыми характеристиками позволяют РВСН успешно осуществлять ядерное сдерживание, гарантируя безопасность России и внося вклад в укрепление обороноспособности страны", - говорится в праздничном поздравлении Шойгу, которое текст которого опубликован в официальном телеграм-канале российского военного ведомства.

Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации (РВСН РФ) — до 2001 года вид войск, после 2001 года и до настоящего момента отдельный род войск ВС РФ, находящийся в непосредственном подчинении Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, главный компонент стратегических ядерных сил Российской Федерации.

Согласно официальной информации Минобороны РФ, в настоящее время а основном вооружении РВСН состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками.

Главный штаб РВСН расположен в посёлке Власиха Московской области. Командующий РВСН — генерал-полковник С. В. Каракаев.