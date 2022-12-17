Жители Болгарии предрекли крах доллара из-за заявлений Путина о состоянии экономики РФ

Болгары считают неизбежным крах доллара США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгары-читатели местного новостного интернет-портала «Факти.бг» спрогнозировали падение доллара после заявления президента России Владимира Путина о желании Запада разрушить российскую экономику.

По мнению Путина, расчет на обвал российского рубля не оправдался, с чем болгары согласились: они посчитали российскую нацвалюту более крепкой, чем доллар, потому что она поддержана нефтью, газом, золотом и металлами, а также лесами и большими объемами пресной воды. Одна из читательниц издания назвала доллар «зеленой бумажкой», другой пользователь сказал, что рубль станет только сильнее, третий — ожидает использования доллара вместо обоев через пару лет.

Ранее Путин также публично заявлял о том, что предпринятое "коллективным Западом" (в первую очередь, Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским союзом) санкционное давление на Россию не смогло достигнуть своих целей. Благодаря сплоченности населения страны и грамотным и профессиональным действиям властей РФ смогла избежать тяжелых последствий жестких западных санкций и сумела продолжать развивать свою экономику.

Более того, Путин полагает, что введенные против России нелегитимные санкции пойдут стране лишь на пользу, так как дадут реальную возможность развить огромное число отраслей экономики.