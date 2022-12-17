Британский премьер Сунак решил проверить, на что тратится британская помощь Украине

Риши Сунак проверит, как украинцы тратят британские деньги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании проведут проверку того, как используется помощь Лондона, оказанная Киеву в конфликте. С предложением оценить вложенные в Украину средства выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Соответствующую важную информацию распространили высокопоставленные западные политики "Би-би-си".

«Надо посмотреть, что мы вложили (в Украину — прим. URA.RU) и что мы от этого получили», — сообщил источник в интервью для BBC.

При этом нет достоверной информации о том, обсуждали ли уже данную тему украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер Сунак в ходе своего недавнего подробного телефонного разговора.

Ранее с требованием провести масштабную и тщательную проверку того, куда тратиться американская военная помощь Украине выступила член Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Однако данная инициатива так и не была принята - предложение Грин было категорически отклонено: конгрессмены посчитали, что их коллега-республиканка попросту пытается получить дополнительные политические очки, для чего использует подобную риторику.