Постпред РФ в Вене: прямые переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне на ЗАЭС невозможны

Будущее Запорожской АЭС не будет обсуждаться на прямых переговорах Киева, Москвы и МАГАТЭ Фото: REUTERS

Прямые переговоры о судьбе ЗАЭС между Киевом, Москвой и МАГАТЭ в настоящее время попросту невозможны, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Прямые переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне на ЗАЭС невозможны из-за состояния российско-украинских отношений. Шансы на достижение договоренности по защитной зоне на ЗАЭС сохраняются, но говорить о приближении соглашения еще рано", - цитирует Ульянова информагентство ТАСС.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла о том, что непрекращающиеся обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины могут привести к масштабной аварии на АЭС. В Минобороны РФ заявляли, что ее последствия могут быть сравнимы по масштабам с последствиями резонансных ЧП на атомных станциях в Фукусиме и Чернобыле. Кроме того, согласно официальным данным российского военного ведомства, последствия аварии и катастрофы на ЗАЭС могут негативно сказать не только на РФ и Украине, но и еще на целом ряде европейских государств.

В связи с этим Москва неоднократно публично обращалась к западным партнерам Киева с просьбой оказать влияние на украинское руководство и добиться прекращения "варварских" обстрелов атомной станции боевикам ВСУ и одиозных неонацистских формирований.