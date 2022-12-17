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НовостиПолитика17 декабря 2022 4:24

Что произошло в ночь на 17 декабря

Зеленский признал, что ряд стран и политиков призывают его начать переговоры с Россией
Александр КИСЛОВ
Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что его пытаются убедить вступить в переговоры с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что его пытаются убедить вступить в переговоры с РФ

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский открыто признал, что некоторые страны и политики призывают его как можно скорее вступить в переговоры с Россией. Однако идти на это Зеленский пока не намерен.

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