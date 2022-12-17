Что произошло в ночь на 17 декабря

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что его пытаются убедить вступить в переговоры с РФ Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский открыто признал, что некоторые страны и политики призывают его как можно скорее вступить в переговоры с Россией. Однако идти на это Зеленский пока не намерен.

Президент РФ Владимир Путин лично побывал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции. Там он узнал от военных последнюю информацию из зоны СВО.

Прямые переговоры о судьбе Запорожской АЭС между Россией, Украиной и МАГАТЭ в настоящее время невозможны, уверен постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Британский премьер Риши Сунак решил выяснить, на что тратятся деньги, которые выделяются Лондоном в рамках военной и финансовой поддержки Украины. В ближайшее время будет проведен подробный аудит всех трат Британии на помочь Украине.