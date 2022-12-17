Столтенберг считает, что спецоперация на Украине может затянуться надолго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг полагает, что украинский конфликт может затянуться надолго, однако, скорее всего, «закончится за столом переговоров».

«Мы не должны недооценивать Россию... Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы нести большие потери и что они пытаются получить доступ к большому количеству оружия», - заявил генсек НАТО в интервью Agence France-Presse.

По его словам, Россия намерена вести долгую военную операцию на Украине, однако конфликт закончится за столом переговоров. Кроме того, как он отметил, любое решение подтвердит статус Украины как «суверенного независимого государства». Столтенберг также заявил, что «самым быстрым способом добиться» урегулирования конфликта станет оказание Киеву военной поддержки.

Напомним, ранее генсек НАТО заявил, что, по его мнению, условия для проведения мирных переговоров России и Украины «не созданы», а незадолго до этого он призвал страны альянса расширить поставки оружия и горючего на Украину, указав на необходимость заключения «приемлемого мирного соглашения» для украинской стороны.