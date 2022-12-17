Российский спецназ сорвал побег заключенных из женской колонии в Мариуполе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский спецназ, входя в Мариуполь в марте 2022 года, сорвал побег заключенных из местной женской колонии. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил старший инспектор приазовской колонии номер 107.

«В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осужденные собрались уходить в побег, группа осужденных человек восемь - двенадцать, и как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил», - приводит РИА Новости слова инспектора.

Отмечается, что в марте этого года в колонии находились 80 заключенных, а за время боевых действий из женской тюрьмы смогли сбежать 29 осужденных. На данный момент не всех из них удалось найти.

«Было время, когда в заборах было семь - девять дырок сквозных. Можно было выйти, зайти кому угодно, и осужденные, учитывая, что нас было четверо человек … выходили», - уточнил инспектор колонии.

По его словам, два раза осужденные выбегали из колонии за алкоголем, поскольку рядом была база алкогольных напитков, но позже возвращались, при этом пытаясь нападать на сотрудников с ножом.