Глава крымского парламента Константинов заявил о нежелании Зеленского прийти к миру Фото: REUTERS

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, назвав его «политическим камикадзе»

«Остановка конфликта или любая форма мира для него равнозначна или физической, или политической смерти. Тогда ему придется за всё отвечать: за нарушение Минских соглашений, за развал страны, ее экономический крах и огромные фронтовые потери», - заявил глава крымского парламента в интервью РИА Новости.

По его словам, на данный момент на Украине фактически установилась нацистская диктатура, а состояние вечного конфликта станет для украинского лидера шансом на спасение. Константинов заявляет, что команда Зеленского на сегодняшний день зарабатывает «серьезные деньги» на разрастании конфликта, разворовывая помощь, которая получена от стран Запада.

Константинов также заявил о невозможности проведения переговоров с Киевом, назвав их шансом оттянуть время для подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к боевым действиям.

«Никаких пауз мы им давать больше не должны, на слово им верить не будем. Гарантией мира может быть только наша полная и окончательная победа», - отметил он.

Напомним, ранее депутат бундестага призвал прекратить поддержку Зеленского, указав на военные преступления украинского президента.