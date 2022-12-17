Российские войска получили комплексы разведки "Пенициллин" для применения в зоне спецоперации Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации поступила новая партия комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», которые показали свою высокую эффективность в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что Министерство обороны Российской Федерации получило партию комплексов звукотепловой разведки 1Б76 «Пенициллин», которые российские войска позже будут использовать в зоне проведения специальной военной операции на Украине для контрбатарейной борьбы.

«"Пенициллин" эффективно засекает позиции артиллерии войск Украины и передает координаты для их оперативного уничтожения», - приводит агентство заявление собеседника.

В октябре этого года появилось сообщение о том, что оценили эффективность применения комплексов «Пенициллин» во время проведения специальной военной операции на Украине, отметив, что они хорошо справляются с артиллерией НАТО.