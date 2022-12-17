Не менее десяти взрывов прогремело в центре Донецка

По меньшей мере десять взрывов прогремело в субботу, 17 декабря, в центре Донецка.

Как передает ТАСС, взрывы произошли в районе Университетской улицы и проспекта Ватутина.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Напомним, утром в четверг, 15 декабря, Донецк подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. Удары велись также по Ворошиловскому и Киевскому районам, куда было выпущено 40 ракет. Как писал сайт KP.RU, позже временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что удар был нанесен из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО), которая стала модернизированной версией советского РСЗО «Град».