Муфтият Крыма заявил о захвате мечети на полуострове адептами подконтрольной СБУ секты Фото: "КП" Архив

В Крыму до сих пор действует Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ), которое находится под управлением хабашита Ахмеда Тамима и подконтрольно Службе безопасности Украины (СБУ), а финансируется оно из Киева. Такое заявление сделал заместитель главы Духовного управления мусульман полуострова Айдер Исмаилов.

«Мы знаем, что они еще продолжают здесь деятельность, они поменяли свое название, назвали себя Центральным духовным управлением, Таврический муфтият», - заявил РИА Новости заместитель главы Духовного управления мусульман.

По его словам, адепты ДУМУ захватили в Евпатории мечеть, которая находится в собственности Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК). Как отметил Исмаилов, данную мечеть сих пор никак не вернули, несмотря на принятое ранее решение суда. Кроме того, Исмаилов заявил, что сектанты Духовное управление мусульман Украины по-прежнему получает финансирование от Киева, проводя при этом подрывную деятельность.