Взорвавшийся в штаб-квартире польской полиции гранатомет из Украины ввезли без контроля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гранатомет, который взорвался в штаб-квартире польской полиции, в кабинете главного коменданта Польши Ярослава Шимчика, был ввезен в республику без какого-либо контроля. Об этом сообщила радиостанция Zet со ссылкой на собственные источники.

Как передает радиостанция, гранатомет был ввезен в Польшу специальным поездом, курсирующим между Украиной и приграничным городом республики Перемышль. По данным источника, посылка не подверглась ни таможенному, ни пограничному контролю.

Напомним, Министерство внутренних дел Польши ранее сообщило, что взрыв произошел в среду, 14 декабря, примерно 7:50 утра. Сообщалось, что взорвавшийся подарок главному коменданту полиции преподнес «один из руководителей украинских служб» 11-12 декабря этого года во время его рабочего визита на Украину. Как писал сайт KP.RU, в результате происшествия Шимчик был ранен и госпитализирован.