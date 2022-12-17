Ряд стран ЕС ограничили температуру в парламентах и органах власти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С приходом зимы законодатели некоторых стран - членов Европейского союза ограничили температуру в парламентах и органах власти.

Как пишут РИА Новости, общественные здания ФРГ, в том числе Бундестаг, на данный момент отапливаются только до 19 градусов, поэтому многие парламентарии работают в заседаниях в верхней одежде.

Подобную ситуацию можно наблюдать и парламенте Франции, где помещения прогреваются также до 19 градусов. Отмечается, что сами депутаты называют парламент республики не иначе, как «тепловой дуршлаг».

Тем не менее, в других странах аналогичной ситуации не наблюдается. Уточняется, что власти Австрии и Нидерландов запаслись газом в достаточном количестве, а в Испании и Италии климат гораздо мягче.

Напомним, накануне, 15 декабря, Федеральное сетевое агентство ФРГ назвал ситуацию с расходом газа в Германии критической. Как заявил регулятор, цель в экономии голубого топлива достигнута не была.