Минэнерго США сообщило о закупке нефти для восполнения стратегического резерва Фото: REUTERS

Министерство энергетики США начнет закупку нефти для того, чтобы восполнить стратегический резерв. Об этом сказано в заявлении ведомства, где уточняется, что размер первоначальной партии черного золото, которую собираются приобрести, составит до 3 млн баррелей, а сама поставка должна состояться в феврале следующего года.

«Эта закупка - возможность обеспечить выгодную сделку для американских налогоплательщиков, выкупив нефть по более низкой цене, чем средняя цена, по которой она была продана, - 96 долларов за баррель, а также укрепить энергетическую безопасность», - сказано в сообщении министерства.

Уточняется, что подобные меры необходимы для того, чтобы решить проблему значительного глобального перебоя в поставках.

Напомним, в начале декабря этого года пресс-секретарь американского Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не допускают возможности закупки нефти из России для пополнения своего стратегического резерва.