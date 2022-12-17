Директор четвертого департамента МИД РФ Пилипсон, возложил надежды на следующего председателя ОБСЕ - Северную Македонию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Польша за все время председательства в ОБСЕ превратила эту площадку в "токсичное место" для сведения счетов. Такое мнение выразил в интервью ТАСС директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Площадка (ОБСЕ), которая могла помочь преодолеть взаимное недоверие и повысить предсказуемость системы безопасности в Евро-Атлантике, стараниями польского действующего председательства превратилась в крайне токсичное место сведения политических счетов", - считает он.

Дипломат назвал Польшу примером неудачного председательства в организации. Пилипсон заявляет, что выступления делегации из России и Белоруссии регулярно подвергались срыву со стороны представительства Варшавы. Он отметил, что в следующем году председательство перейдет к Северной Македонии, на которую российская сторона возлагает большие надежды.

"Призываем Северную Македонию выстраивать свою работу в строгом соответствии с решениями СМИД в Порту 2002 года о роли действующего председательства и Правилами процедуры ОБСЕ, аккумулируя и транслируя консенсусное мнение всех государств-участников, а не отдельных групп стран, сколь бы многочисленными или шумными они ни были", - подчеркнул Пилипсон.

Напомним, власти Польши были намерены запретить российской делегации присутствовать на заседании Совета министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил представитель польского МИД Лукаш Ясина.