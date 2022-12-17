ФАС России проверит Wildberries на обоснованность введения штрафов для продавцов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверку обоснованности введения штрафов для продавцов на маркетплейсе Wildberries.

Как передает РИА Новости, с соответствующим запросом к главе ФАС Максиму Шаскольскому обратился член общественного совета антимонопольной службы Алексей Кожевников, который призвал дать официальное разъяснение о допустимости подобного подход, когда поставщик не знает всех условий.

В ФАС заявили, что данный запрос рассмотрят в установленном порядке. К сообщению были приложены материалы, демонстрирующие, что штрафы не отражаются в документах о тарифах и оферте, а сумма таких штрафов формируется не прозрачно.

Отмечается, что продавцы с 1 декабря этого года начали жаловаться на Wildberries за штрафы за неверно указанные габариты товаров, отмечая также, что штраф мог начисляться за единицу одинаково упакованного товара из одной партии, а причины не назывались и не предоставлялся отчет.

В Wildberries в свою очередь сообщили об отмене каких-либо доплат за неверно указанные габариты 12 декабря 2022 года, отметив также, что некоторые поставщики злоупотребляют доверием, не указывая правильно размеры, и пытаясь таким образом перевозить товары по более низким тарифам.