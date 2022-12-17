Военная помощь Украине оказалась под угрозой из-за возможных досрочных выборов в Словакии Фото: REUTERS

В преддверии возможных досрочных выборов в Словакии участники опроса заявили, что поддержка Киеву может оказаться под угрозой. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, согласно опросу, в лидерах оказалась социал-демократические партии «Голос» Питера Пеллегрини и SMER Роберта Фицо, обещавшие прекратить поставки вооружение Киеву, оказывая Украине только гуманитарную помощь.

Агентство отмечает, что Пеллегрини высказывается по вопросу о политике в рамках Европейского союза, однако поддержал отставку правительства, а при победе его партии способен сформировать коалицию, в том числе, вместе с Фицо.

Днем ранее, 16 декабря, президент Словакии Зузана Чапутова отправила в отставку правительство премьер-министра Эдуарда Хегера. Такое решение было принято после вынесения вотума недоверия кабмину.

Напомним, в конце ноября этого года Словакия передала Украине 30 гусеничных боевых машин пехоты.