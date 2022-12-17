Власти Харьковской области сообщили о полном восстановлении электроснабжения в регионе

В настоящее время электроснабжение возобновлено на всей территории региона и города, сообщил глава Харьковской госадминистрации Синегубов Фото: REUTERS

В результате массированного ракетного удара России 16 декабря вся Харьковская область и Харьков были обесточены. В настоящее время электроснабжение возобновлено на всей территории области и города, сообщает глава Харьковской областной госадминистрации Украины Олег Синегубов сегодня, 17 декабря 2022 года.

"Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. Сейчас электроснабжение восстановлено на всей территории области и города", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент происходит разминирование неразорвавшихся снарядов. Синегубов уточняет, что из 10 ракет в ходе удара системы ПВО перехватили только 2 снаряда. "Процесс разминирования в Харьковской области продолжается", - заключи он.

Напомним, вчера Харьков остался без электричества после ударов по критической инфраструктуре города. Согласно информации журналистов, город полностью обесточен. Кроме того, временно остановлен городской метрополитен.